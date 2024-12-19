SON DAKİKA! TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini açıkladı! İşte işçi tarafının açıkladığı rakam

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

İşçi heyetinin başkanlığını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağar, komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, "Dolayısıyla biz hala aynı yerdeyiz. Biz para talep eden tarafız. Dolayısıyla para veren ve siyasi iktidar, hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım diye daha önceki görüşmelerimizde söyledik." diye konuştu.

Komisyon toplantısında görüşlerini ve geçim şartlarına ilişkin değerlendirmelerini sunduklarını anlatan Ramazan Ağar, "Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik ve bu ülkede yaşayan 8 milyon civarında asgari ücretli bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, tenceresini kaynatabilsin, çocuklarının ihtiyacını karşılayabilsin, evinin giderini, elektriğini, suyunu, doğal gazını karşılayabilsin dedik, bunları gündeme getirdik, konuştuk. Bu söylediklerimizden herhalde hemen hemen rakam çıkıyor. Zaten bu rakamın tamamı çıksa onu verme şansları zaten yok. Yani bu giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

İşveren heyetinin ve kendilerinin rakam telaffuz etmediğini tekrarlayan Ramazan Ağar, "Biz parayı veren değiliz. Biz rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Artık milleti beklentiye sokmanın bir anlamı yok. Milletin beklentilerini ortaya koyup kamuoyuna açıklamaları lazım. Komisyonun bunda büyük sorumluluğu var, hem hükümetimizin, Çalışma Bakanımızın hem işverenimizin hem de TÜRK-İŞ olarak bizim. Bu sorumluluğu şimdiye kadar taşıdık, bundan sonra da taşıyacağız. Rakamı gidin ya hükümete ya da işverene sorun." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Bakan Vedat Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ 29 BİN 583 TL OLARAK AÇIKLADI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, saat 16.00'da Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde yer alan üyelerle TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar geçen süreci hatırlatan Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in neden asgari ücret talebini açıklamadığına ilişkin eleştiriler olduğunu belirtti. Öncelikle işverenin asgari ücret teklifini açıklaması gerektiğini dile getiren Atalay, "antidemokratik bir asgari ücret yapısı" olduğunu ifade etti.

Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısında işveren ve hükümetten teklif beklediklerini, bu sebeple kendi taleplerini açıklamadıklarını söyledi.

Hükümet ve işverenin ücret teklifinde bulunmadığını, kamuoyunda ise kendilerinden ücret taleplerini duymaya dönük beklenti oluştuğunu ifade eden Ergün Atalay, komisyonun işçi heyeti üyelerinden asgari ücret taleplerini yazılı istediklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "ülkenin durumunun iyiye gittiği ve bundan işçilerin de pay alacağına" ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirten Atalay, "Madem iyiye gidiyorsa asgari ücret, geçim ücreti oldu. İşçi ve ailesine nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın da bundan hepimiz mutlu olalım." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde yer alan basın mensubu Sezer Özseven'den işçilerin talebinin yazılı olduğu metni alan Ergün Atalay, daha sonra şunları okudu:

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna; asgari ücretli işçiler olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna önerimiz, asgari ücrete yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasıdır. Yüzde 20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücret 29 bin 583 lira olmaktadır. Enflasyon oranı üzerine refah payı eklenmeden yapılacak olan zam yaşanabilir olmayacaktır."

Bu ücretin, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki işçi heyetinin belirlediği bir ücret olduğunu ifade eden Ergün Atalay, "Sayın Mehmet Şimşek diyor ya 'Büyüyoruz, işler iyiye gidiyor' diye. Büyüyorsak ver arkadaş." ifadesini kullandı.

Ergün Atalay, "Bir sonraki toplantının tarihini bilmiyorum. Rakam bu. Bunu verirlerse imza atarız, vermezlerse imza atmayız, orada olmayız. Görüşünü açıklaması gerekenler açıklamadı, biz de mecbur kaldık, bunu size açıklıyoruz. Yani bunların, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, bizim talebimiz bu. Bunu getirirlerse biz orada oluruz, getirmezlerse olmayız." dedi.

Ergün Atalay'ın asgari ücret beklentilerini açıklamasının ardından söz alan işçi heyetindeki basın mensubu Sezer Özseven, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 3 haftadır rakamların olmasını beklediklerini ama bunun olmadığını belirterek, asgari ücretlilere verilecek ücretin yaşanabilir bir ücret olmasını talep ettiklerini söyledi. Özseven, Atalay'ın açıkladığının altındaki ücretin yaşam koşullarını zorlaştıracağını dile getirdi.