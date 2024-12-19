SON DAKİKA! TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıklayacak! Gözler saat 16.00'ya çevrildi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, açıklamalarda bulundu.

Ramazan Ağar, komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, "Dolayısıyla biz hala aynı yerdeyiz. Biz para talep eden tarafız. Dolayısıyla para veren ve siyasi iktidar, hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım diye daha önceki görüşmelerimizde söyledik." diye konuştu.

Komisyon toplantısında görüşlerini ve geçim şartlarına ilişkin değerlendirmelerini sunduklarını anlatan Ağar, "Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik ve bu ülkede yaşayan 8 milyon civarında asgari ücretli bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, tenceresini kaynatabilsin, çocuklarının ihtiyacını karşılayabilsin, evinin giderini, elektriğini, suyunu, doğal gazını karşılayabilsin dedik, bunları gündeme getirdik, konuştuk. Bu söylediklerimizden herhalde hemen hemen rakam çıkıyor. Zaten bu rakamın tamamı çıksa onu verme şansları zaten yok. Yani bu giderlerin çok büyük maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Toplantıda dile getirilen görüşleri, kendilerinin ve işveren heyetinin, konfederasyon başkanlarıyla değerlendireceğini bildiren Ramazan Ağar, "Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz, milletin kabul edebileceği ve bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler. Dolayısıyla hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder." dedi.

İşveren heyetinin ve kendilerinin rakam telaffuz etmediğini tekrarlayan Ramazan Ağar, "Biz parayı veren değiliz. Biz rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Artık milleti beklentiye sokmanın bir anlamı yok. Milletin beklentilerini ortaya koyup kamuoyuna açıklamaları lazım. Komisyonun bunda büyük sorumluluğu var, hem hükümetimizin, Çalışma Bakanımızın hem işverenimizin hem de TÜRK-İŞ olarak bizim. Bu sorumluluğu şimdiye kadar taşıdık, bundan sonra da taşıyacağız. Rakamı gidin ya hükümete ya da işverene sorun." dedi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ AÇIKLAYACAK

Komisyonda işçi heyetini temsil eden TÜRK-İŞ'in, saat 16.00'da asgari ücret için teklifini açıklayacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakam dile getirilmemiştir. Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ’te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16:00’da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.