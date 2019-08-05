SON DAKİKA! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan flaş zorunlu karşılık açıklaması ve dolar kararı

Döviz hamlesi yapan Merkez Bankası zorunlu karşılıkları artırdı. Böylece piyasadan 2,1 milyar dolar çekilecek. Bu hamle sonrası dolar kuru 5,55 seviyelerine kadar düştü.

Kurun dalgalı seyri sürerken Merkez'den "döviz" hamlesi geldi. Amaç ise piyasadan dolar çekilmesini sağlamak. Yani kuru frenlemek...



Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırdı. Duyuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yazılı olarak yapıldı.



Açıklamada, "Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir." denildi. Kararın, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla" alınıdığı ifade edildi.



Banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faiz ise 100 baz puan indirildi.



Haftaya 5,60'ın üzerinde başlayan dolar bu hamle sonrası 5,52 seviyesine kadar geriledi.



ur zaten haftaya hareketli başlamıştı. Piyasalar geçen hafta Amerika ve Çin'in ithalat ve vergi adımlarına karşılık verdi; Gelişen ülke kurları dolar karşısında düştü. Sabah saatlerinde 5,60 görüldü.



Güne başlarken 5,60'ın üzerini test eden dolar Merkez'in zorunlu karşılık adımı ve bayram öncesi satışlarının ardından 5,55 seviyelerine doğru çekildi.



Uzmanlar ise Merkez'in bu adımlarını geçici önlem ve semptomatik tedavi olarak yorumluyor.





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