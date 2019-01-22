AA Finans Masası'na konuk olan VakıfBank Genel Müdürü Özcan, yasal takipteki VakıfBank müşterileriyle alakalı, "Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz." ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, açıklamalarda bulundu.



Özcan şunları söyledi:



"(Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz.



(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz.



Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık.



VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk.



Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz.



VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk.



(KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı.



(KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü.



Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir.



Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz."



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