Son dakika: Yargıtay’dan emekli maaşları için kritik karar!

Yüksek Mahkeme, biriken emekli aylıklarına uygulanacak yasal faizin emekliliğe hak kazanılan ilk günden değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tanınan 3 aylık yasal sürenin bitiminden itibaren hesaplanması gerektiğine hükmetti.

İLK DERECE MAHKEMESİ İLE YARGITAY ARASINDAKİ HUKUKİ AYRIM

Dava konusu somut olayda bir sigortalı, yaşlılık aylığına hak kazandığı tarihin tespitini ve ödenmeyen aylıklarının en yüksek faizle birlikte SGK'den tahsilini talep etti:

Yerel Mahkeme Kararı: İlk derece mahkemesi, sigortalının emekliliğe hak kazandığı tarihten itibaren eksik kalan aylıkların yasal faiziyle ödenmesine karar verdi; Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Yargıtay Kararı Bozdu: Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi; net emekli aylığı miktarının SGK birimlerinden resmi kayıtlar alınmadan doğrudan bilirkişiyle belirlenmesini usule aykırı buldu ve hesaplama tarihlerini düzeltti.

FAİZ HESABINDA 3 AYLIK YASAL SÜRE KRİTERİ

Kararın gerekçesinde, SGK'nin tahsis işlemlerini sonuçlandırmak için mevzuat gereği 3 aylık yasal inceleme süresi bulunduğu hatırlatıldı:

Başlangıç Günü: Emekli aylığının geç bağlanması nedeniyle faiz talep edilebilecek ancak bu faiz hakkın doğduğu ilk tarihten değil, SGK'ye tanınan 3 aylık yasal sürenin dolduğu tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

Emsal Teşkil Edecek: Karar, özellikle tahsis talep süreçleri uzayan, eksik gün bildirimi veya hizmet birleştirmesi nedeniyle maaşı geciken binlerce emekli adayı ve emekli için bağlayıcı bir içtihat niteliği taşıyor.