SON DAKİKA ZAM HABERLERİ! Bir fiyat artışı daha! 6 Ağustos 2019 Salı zamlı güncel sigara fiyatları! Sigaraya zam mı geldi? Zamlar resmen yağmur gibi geliyor

Dün büyük bir grubun sigaralarına zam yaptığı haberinin ardından bir zam haberi de bugün büyük bir grup tarafından satış ortaklarıyla paylaşıldı. Yapılan fiyat listesi paylaşımına göre, ilgili grubun sigaralarının fiyatlarının hepsine paket başı 3 lira zam yapıldı. İlgili markalardaki en ucuz sigara fiyatı 14 lira olurken en pahalı sigaranın fiyatı da 16 liraya yükseldi. Zamlı fiyatlarla satışlar, bugün itibariyle başladı. Başka büyük bir sigara grubu tarafından bayilere gönderilen mesajda grubun ürünü sigara fiyatlarında bir değişiklik olmadığı, fiyatlarda değişiklik olması durumunda bayilerin hemen bilgilendirileceğinin bilgisi paylaşıldı

Kamuoyu, iki gündür sigaralara yapılan zamları konuşuyor.



Dün, büyük bir grup, bazı marka sigaralara zam yapıldığını duyurmuş, zamlı fiyatla satışlar dün itibariyle başlamıştı.



Bugün de bir zam haberi kamuoyunun gündeminde yerini aldı.



Büyük bir sigara üretcisi grup, kendi markalarına ait sigaraların paket fiyatlarına 3'er lira zam yaptı.



Fiyat artışı sonrası zamlı fiyatlardan satışlar bugün itibariyle başladı.



Doğalgaz ve elektriğin ardından sigaralara art arda gelen zamlar, vatandaşın tepkisi çekti.



Yurttaşlar, zamların geri çekilmesini talep ederken bu konuda henüz bir adım atılmadığı kaydedildi.



BAYİLERE SİGARA ZAMMI MESAJI



Sigara satışlarını sürdüren diğer büyük bir grup tarafında bayilere zam haberleri sonrası kısa mesaj gönderildi.



Mesajla, ilgili grubun ürünlerinin fiyatlarında bir değişiklik olmadığı belirtildi.



Öte yandan mesajda fiyatlarda değişiklik olması durumunda bayilere hemen bilgi verileceği kaydedildi.



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