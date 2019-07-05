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Son dakika zam haberleri... İşte zamlı içki, alkol, bira fiyatları ne kadar oldu (5 Temmuz 2019 Cuma zamlı alkol fiyatları, zamlı sigara fiyatları belli oldu mu)

Alkol ile sigaraya zam gelmesinin ardından vatandaşlar, zamlı sigara ve alkol fiyatlarının ne olduğunu araştırıyor. Edinilen bilgilere göre, yeni zamlı fiyatlar satıcılara tebliğ edildi. Bugünden itibaren yeni fiyatlarla ürünlerin satışına başlandı. Alkollü ürünlerde satıcılara zam gelmesinin ardından tavsiye edilen perakende satış fiyatları listesi bildirildi. 4 Temmuz 2019 Perşembe zamlı alkol fiyatları, zamlı sigara fiyatları belli oldu mu? İşte ayrıntılar

Son dakika zam haberleri... İşte zamlı içki, alkol, bira fiyatları ne kadar oldu (5 Temmuz 2019 Cuma zamlı alkol fiyatları, zamlı sigara fiyatları belli oldu mu)

Alkollü içecek ve sigara ürünlerine zam geldi. Zamlı fiyatlarla ürünlerin satışına bugünden itibaren başlandı.

Ürünlerin satıcılarına şirketler tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatları listesi dağıtıldı. Zamlı fiyatlarla satışlar bu listeye göre yapılıyor.

ZAMLI ALKOL FİYATLARI, ZAMLI SİGARA FİYATLARI BELLİ OLDU MU

Edinilen bilgilere göre, bira başı 1.25, ekstra biralara da 1.75 lira zam yapıldı. Yeni fiyatlarla satışlar başladı.

SİGARA ZAMLI FİYATLAR

Öte yandan sigaraya zam konusunda firmaların henüz zammı fiyatlara yansıtmadığı ifade edildi. Sigaraların zamlı fiyatlar üzerinden satışına başlanmadığı ifade edildi.

Ek olarak, bugün içinde zamlı rakı fiyatlarının da satıcılara bildirileceği aktarıldı

ulusal.com.r

Etiketler; #zam #Sigaraya zam #alkole zam #bira zam #rakı zam #zamlı bira fiyatları #zamlı rakı fiyatları #zamlı sigara fiyatları
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Son dakika zam haberleri... Sigara ve alkole zam geldi (4 Temmuz 2019 Perşembe Sigara alkol yeni fiyatlar, sigara alkol zamlı fiyatları belli oldu mu)
Son dakika zam haberleri... Sigara ve alkole zam geldi (4 Temmuz 2019 Perşembe Sigara alkol yeni fiyatlar, sigara alkol zamlı fiyatları belli oldu mu)
Sigara ve alkole zam yapıldı. Sigaranın ÖTV'si 54 kuruş, 50'lik bira 42 kuruş, 70'lik rakı ise 7.27 lira zamlanacak. Yasa ile fiyatların yılda 2 kez zamlanacağı daha önce belirlendiği için bu kez fiyat artışını gerektiren yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Sessiz sedasız Gelir İdaresi'nin internet sitesinde değiştirildi
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