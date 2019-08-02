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Son dakika zamlı sigara fiyatları haberleri... Sigarada ne kadar vergi olduğu ve sigaranın vergisiz fiyatı açıklandı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bir paket sigaranın ücretinde yer alan vergi oranını ve ürünün vergisiz fiyatının ne kadar olduğunu açıkladı

Son dakika zamlı sigara fiyatları haberleri... Sigarada ne kadar vergi olduğu ve sigaranın vergisiz fiyatı açıklandı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, tütün mamullerinden 2018 yılında 42.7 milyar lira, 2006-2018 dönemindeyse toplam 275.4 milyar lira vergi toplandığını belirtti.

Bingöl, sigara fiyatlarındaki vergi oranını ve ürünün vergisiz fiyatını açıkladı.

Vergi uzmanı Bingöl, şunları aktardı:

"-14 liralık bir sigarada vergi %85,5 oranındadır. Vergisiz fiyatı 2,03 TL'dir.

-18 liralık bir sigarada vergi %84,8 oranındadır. Vergisiz fiyatı 2,74 TL'dir"

ulusal.com.tr

Etiketler; #sigara #zam #zamlı sigara fiyatları
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