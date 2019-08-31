Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Maaşı asgari ücretin üzerinde olup, yıl içinde iş değiştirenler ayrıldığınız işyerinizden vergi matrahınızı alıp yeni işvereninize vermeniz gerekiyor! Bunu yapmadıysanız vergi dairesinden gelecek sürprize hazır olun! Vergi borcu tebligatı yakında size ulaşır" ifadelerini kullandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaşı asgari ücretin üzerinde olup yıl içinde iş değiştirenlerin ayrıldıkları iş yerinden vergi matrahını alıp yeni iş yerlerine vermeleri gerektiğini belirtti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, "Bunu yapmadıysanız vergi dairesinden gelecek sürprize hazır olun" dedi.



Özgür Erdursun, "Vergi borcu tebligatı yakında size ulaşır" ifadelerini kullandı.



MİLYONLARCA KREDİ DOSYASI İCRALIK



Erdursun, "Sabit geliri olan işçi, memur ve emekliler yapılan zamlardan çok etkilenecek özellikle kredi borcu olanların planları alt üst olacak 31 Milyon bireysel kredi dosyası icralık! Kredi kartları ödenmiyor, krediler ödenmiyor! Çok büyük ekonomik bunalımdayız" ifadelerini kullandı.



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