Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB tarafından açıklandı: 45 bin öğretmen ataması sınav sonuçları sorgulama ekranı Adaylar, e-Devlet "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla sonuçlarını rahatlıkla görüntüleyebiliyor. İşte sonuçlar...
Milli Eğitim Bakanlığı: 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edildi. Adaylar, sonuçları "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı" üzerinden öğrenebilecek.
Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranı için tıklayın
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.