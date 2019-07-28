Kamuda çalışan sözleşmeli personeller hak arayışı için Ankara'da buluştu. "Sözleşmeli kölelik istemiyoruz" diyerek Ulus'taki Atatürk anıtı önünde biraraya gelen sözleşmeliler, kadro istedi.

Sözleşmeli kamu personelinin hak arayışı sürüyor.Kamuda çalışan yüz binlerce sözleşmeli personel hükümetten kadro bekliyor.Aynı işi yapmalarına rağmen kadrolu ve kadrosuz personelin özlük hakları arasında büyük farklılıklar var. Kadrosuz çalışan pek çok haktan mahrum kalıyor.Ulus'taki Atatürk anıtı önünde yapılan eylemde temsili olarak sözleşmelilerin tabutu da taşındı.Cuma günü de sözleşmeli öğretmenler aynı yerde bir eylem yaptı. Onlar da Ağustos ayındaki tayin hakkından faydalanmak istediklerini duyurdu.Eyleme valizleriyle gelen öğretmenler, ayaklarına pranga bağladı.