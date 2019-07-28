Sözleşmeli personeller hak arayışı için Ankara'da buluştu

Sözleşmeli kamu personelinin hak arayışı sürüyor.
Kamuda çalışan yüz binlerce sözleşmeli personel hükümetten kadro bekliyor.
Aynı işi yapmalarına rağmen kadrolu ve kadrosuz personelin özlük hakları arasında büyük farklılıklar var. Kadrosuz çalışan pek çok haktan mahrum kalıyor.
Ulus'taki Atatürk anıtı önünde yapılan eylemde temsili olarak sözleşmelilerin tabutu da taşındı.
Cuma günü de sözleşmeli öğretmenler aynı yerde bir eylem yaptı. Onlar da Ağustos ayındaki tayin hakkından faydalanmak istediklerini duyurdu.
Eyleme valizleriyle gelen öğretmenler, ayaklarına pranga bağladı.
ulusal.com.tr
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