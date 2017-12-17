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S&P'nin Türkiye takvimi belli oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gelecek yıl 23 Şubat ve 17 Ağustos'ta değerlendireceğini bildirdi.

S&P'nin Türkiye takvimi belli oldu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gelecek yıl 23 Şubat ve 17 Ağustos'ta değerlendireceğini açıkladı.
 
S&P, ülkelere ve yerel yönetimlere yönelik potansiyel gözden geçirme tarihlerini içeren “2018 Değerlendirme Takvimini” yayınladı.
 
Takvime göre kuruluş, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü 23 Şubat ve 17 Ağustos 2018'de değerlendirecek.
 
S&P, Türkiye’ye yönelik son not açıklamasında yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit etmişti. Kuruluş, ülkenin kredi görünümünü ise bu yılın başından beri “negatif”te tutuyor.

Kaynak: AA
Etiketler; #Standard & Poor #s&P #türkiye #ekono
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