Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gelecek yıl 23 Şubat ve 17 Ağustos'ta değerlendireceğini açıkladı.Kaynak: AA
S&P, ülkelere ve yerel yönetimlere yönelik potansiyel gözden geçirme tarihlerini içeren “2018 Değerlendirme Takvimini” yayınladı.
Takvime göre kuruluş, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü 23 Şubat ve 17 Ağustos 2018'de değerlendirecek.
S&P, Türkiye’ye yönelik son not açıklamasında yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit etmişti. Kuruluş, ülkenin kredi görünümünü ise bu yılın başından beri “negatif”te tutuyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gelecek yıl 23 Şubat ve 17 Ağustos'ta değerlendireceğini bildirdi.
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