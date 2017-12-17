Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü gelecek yıl 23 Şubat ve 17 Ağustos'ta değerlendireceğini bildirdi.

S&P, ülkelere ve yerel yönetimlere yönelik potansiyel gözden geçirme tarihlerini içeren “2018 Değerlendirme Takvimini” yayınladı.Takvime göre kuruluş, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü 23 Şubat ve 17 Ağustos 2018'de değerlendirecek.S&P, Türkiye’ye yönelik son not açıklamasında yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit etmişti. Kuruluş, ülkenin kredi görünümünü ise bu yılın başından beri “negatif”te tutuyor.