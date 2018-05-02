Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (Standart end Puurs), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB"den "BB-"ye çekildi.
Kuruluş, yerli para cinsinden notu ise "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.
Açıklamada, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı yaşandığı ifade edildi.
Türkiye'nin mali pozisyonunun zayıfladığına dikkat çekilen açıklamada, ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.
ulusal.com.tr
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