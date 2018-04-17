Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.



Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.



Taşkesenlioğlu, bir dönem Halk Bankası Genel Müdürü görevini üstlenmişti.



ulusal.com.tr