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SPK Başkanlığı'na Taşkesenlioğlu atandı

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK Başkanlığı'na Taşkesenlioğlu atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. 

Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Taşkesenlioğlu, bir dönem Halk Bankası Genel Müdürü görevini üstlenmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Resmi Gazete #sermaye piyasası kurulu #spk #Ali Fuat Taşkesenlioğlu #halk bankası
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