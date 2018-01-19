Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 internet sitesi hakkında suç duyurusu yaptı. SPK'nın yayınladığı bültene göre, internet siteleri, SPK'dan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştiriyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni bir bülten yayınladı.



Bültende 27 internet sitesi hakkında alınan karar açıklandı.



Buna göre, bahsi geçen internet sitelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı açıklandı.



Suç duyurusunda bulunulan internet siteleri şöyle:



klasfx.com, klasfx1.com, klasfx2.com, klasfx3.com, klasfx4.com, klasfx5.com, klasfx6.com, klasfx7.com, klasfx8.com, klasfx9.com, klasfx10.com adresli internet sitelerinin içerik sağlayıcısı



fbs.com, trfbs.com, fbsturkey.com, fbstr.com, fbsturk.com, turkeyfbs.com, fbstrk.com, trkfbs.com, fbs-trk.com, trk-fbs.com, fbs-tr.com, turkfbs.com,turk-fbs.com adresli internet sitelerinin içerik sağlayıcısı



galafx.com, galafx.net ve lp.galafx.com adresli internet sitelerinin içerik sağlayıcısı.



Siteler için yapılan suç duyurusuna SPK'dan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyet gerçekleştirilmesinin neden olduğu açıklandı.



ulusal.com.tr