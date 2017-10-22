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SPK'dan açıklama

SPK, bazı yayın organlarında finansal kuruluşlar hakkında çıkan "söylenti" niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

SPK'dan açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugün yerli ve yabancı basın yayın organlarında finansal kuruluşlar hakkında çıkan "söylenti" niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini ve bu tür haberleri yapan/yayanlar hakkında ilgili kanun kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Kurulun internet sitesinde yer alan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Bugün yerli ve yabancı basın yayın organlarında sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören finansal kuruluşlarımız hakkında çıkan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi, bu tür yalan yanlış haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur."


Kaynak: AA
Etiketler; #spk #sermaye piyasası kurulu
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