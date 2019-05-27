Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) "Sermaye piyasalarının sürdürülebilir büyümedeki rolü ile kurumsal yatırımcı olarak emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sağlıklı fiyat oluşumuna sağladığı katkılar dikkate alınarak, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn. (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 'Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan standart fonların ve para piyasası fonlarının portföylerine alınacak varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamalarda değişiklik yapılmıştır" açıklaması yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), emeklilik yatırım fonlarına ilişkin rehberde değişiklik yapılmasına ilişkin duyuru yapıldı.



Duyuru şu şekilde:



"Sermaye piyasalarının sürdürülebilir büyümedeki rolü ile kurumsal yatırımcı olarak emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sağlıklı fiyat oluşumuna sağladığı katkılar dikkate alınarak, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn. (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen 'Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan standart fonların ve para piyasası fonlarının portföylerine alınacak varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamalarda değişiklik yapılmıştır.



Yapılan değişiklik ile;



i) Standart fonların portföyünün asgari %10’unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,



ii) Para piyasası fonlarının portföyünün asgari %25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.



Ayrıca, mevcut fonların yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlaması için 31.07.2019 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştır."



ulusal.com.tr