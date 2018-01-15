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SPK haftalık bülteni

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzı onaylandı

SPK haftalık bülteni

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Trabzon Limanı İşletmeciliği AŞ'nin 21 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30'una karşılık gelen ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait 6 milyon 300 bin lira nominal değerli payın halka arz edilmesini onayladı.

Paylar 15,50 liradan halka arz edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ #spk
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