Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 internet internet sitesinin içerik sağlayıcısına suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Aksu Enerji ve Ticaret 4 milyon 176 bin TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı ve 3 milyon 972 bin TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı için, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret 14 milyon 962 bin 500 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı için, Akdeniz Faktoring AŞ de 137 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu.



Kurul, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) paylarında gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 27 bin 47 lira para cezası uygulanmasına hükmetti.



Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (MEMSA) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan özel durum açıklamaları ile MEMSA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin özel durum açıklamalarının incelenmesi sonucunda Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlara 280 bin 490 lira, 1 kişiye 67 bin 221 lira, 1 kişiye 1 milyon 56 bin 851 lira para cezası uygulanmasına karar veren SPK, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'ye 549 bin 591 lira , DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'ye 280 bin 91 lira para cezası uygulandı.



27 internet internet sitesinin içerik sağlayıcısına suç duyurusu yapılmasına karar veren kurul, suç duyuruları bölümünde yer alan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan internet sitelerinin içerik sağlayıcılarının reklam panoları, radyo programları, sinema salonları, internet ve diğer tüm mecralarda yaptıkları reklamlar ile bundan sonraki dönemlerde yapabilecekleri reklamların durdurulması amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı nezdinde gerekli yasal girişimlerin yapılmasına karar verdi.



Kurul, öte yandan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 62 inci maddesinin birinci fıkrası ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5 ve 7’inci maddesi hükümleri başta olmak üzere, reklamlara ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında konunun değerlendirilmesi amacıyla, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanabilmesine ilişkin keyfiyet makamlarında olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına hükmetti.