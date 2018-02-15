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SPK haftalık bülteni

Kurul, Türkiye Garanti Bankası'nın 20 milyar TL ve Akbank'ın 10 milyar TL borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Garanti Bankası'nın 20 milyar TL ve Akbank'ın 10 milyar TL borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Altınyağ Kombinaları'nın 45 milyon TL, Özbal Çelik Boru'nun 17 milyon 500 bin TL bedelli sermaye arttırımı başvurusuna ve Türkiye Garanti Bankası'nın 20 milyar TL, Sümer Faktoring'in 30 milyon TL, Akbank'ın 10 milyar TL borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul, Oyak Portföy Yönetimi'nin Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

SPK, yapılan inceleme sonucunda Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na 27 bin 47 TL, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler'e toplam 442 bin 899 TL, Adana Çimento’dan 2 kişiye toplam 3 milyon 684 bin 391 TL, Yatırım Finansman Menkul Değerler’e toplam 67 bin 221 TL, idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


Kaynak: AA
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