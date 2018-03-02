banner972
Bahçeli'den 'istiklal' vurgusu
Bahçeli'den 'istiklal' vurgusu
Sedat Peker hakkında karar verildi
Sedat Peker hakkında karar verildi
KDV yasası değişiyor! Yeni düzenleme ne getiriyor
KDV yasası değişiyor! Yeni düzenleme ne getiriyor
Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım
Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım

SPK harekete geçti: Bu 7 siteye erişim engellenecek

Sermaye Piyasası Kurulu, 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK harekete geçti: Bu 7 siteye erişim engellenecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

fbs-turkcom
klasfx12com
galafx2com
lp.galafx2com
fx-orocom
adminmarkets1com
limitforex3com

Etiketler; #sermaye piyasası kurulu #spk #Sermaye Piyasası Kanunu #internet sitesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Lokman Ates - 9 saat önce
Gerekçr neymiş acaba?..
Yanıtla Beğenme(0)