Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
fbs-turkcom
klasfx12com
galafx2com
lp.galafx2com
fx-orocom
adminmarkets1com
limitforex3com
Sermaye Piyasası Kurulu, 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.