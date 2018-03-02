Sermaye Piyasası Kurulu, 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.



SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.



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