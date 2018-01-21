Bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,39 arttı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,39 artarak 188,81 lira oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 576 milyon 26 bin 697 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,39 artarak 188,81 lira oldu.



Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 19 Ocak'ta 217,59 lira ve en düşük 18 Ocak'ta 118,69 lira olarak kayıtlara geçti.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 182,23 lira olarak gerçekleşti.