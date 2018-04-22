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Spot piyasada elektrik fiyatları arttı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 1,72 artarak 193,77 lira oldu.

Spot piyasada elektrik fiyatları arttı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 590 milyon 676 bin 626 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 1,72 artarak 193,77 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 21 Nisan'da 223,20 lira ve en düşük 20 Nisan'da 140 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 188,80 lira olarak gerçekleşti.


Kaynak: AA
Etiketler; #spot #piyasa #elektrik #fiyat #megavatsaat
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