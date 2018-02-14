Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 196,49 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 196,49 lira, en düşük 29,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,72 azalarak 58 milyon 73 bin 212 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 02.00, 04.00 ve 05.00'te 196,49 lira, en düşük saat 06.00'da 29,99 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 156,43 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 157,55 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 209,99 lira, en düşük 99,99 liradan işlem gördü.