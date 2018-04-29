Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Burhan Kuzu: Sevgimiz bitti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
Röportajda anlatmıştı... Hayatını kaybetti
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 222,26 lira, en düşük 150,97 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,45 artarak 89 milyon 774 bin 521 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 222,26 lira, en düşük saat 04.00'te 150,97 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 208,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 211,01 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 218,29 lira, en düşük 98,70 liradan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #spot #piyasa #elektrik #fiyat #megavatsaat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.