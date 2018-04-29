Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 222,26 lira, en düşük 150,97 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,45 artarak 89 milyon 774 bin 521 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 222,26 lira, en düşük saat 04.00'te 150,97 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 208,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 211,01 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 218,29 lira, en düşük 98,70 liradan işlem gördü.