SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı emekli maaşlarına intibak zammı uygulanacak mı? İşsizlik nasıl azalır? Emekli aylıkları ile ilgili önemli açıklamalar
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışma hayatında işsizliği azaltacak reçeteyi paylaştı. Erdursun, "Emekli maaşlarına intibak uygula, emeklilerin tekrar çalışması durumunda emekli maaşını kes! Emeklileri çalışma hayatından çıkar, milyonlarca işsiz gence iş imkanı yarat" dedi
EKONOMİ 14.09.2019, 18:32
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, önemli bilgilendirmelerde bulundu.
Milyonlarca emekli asgari ücretin altında bir emekli maaşı alıyor ve çalışmaya devam etmek zorunda kalıyorsa bu kişilere 'emekli' demenin mümkün mü olduğunu soran Erdursun, 'sosyal yardım' demenin gerektiğini belirterek, emekli olmanın çalışma hayatından çıkmak olduğunu vurguladı.
EMEKLİ MAAŞLARINA İNTİBAK
Erdursun, çalışma hayatında işsizliği azaltacak reçeteyi açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, şunları belirtti:
"Emekli maaşlarına intibak uygula, emeklilerin tekrar çalışması durumunda emekli maaşını kes!
Emeklileri çalışma hayatından çıkar, milyonlarca işsiz gence iş imkanı yarat."
ulusal.com.tr
24°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P