SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? 2024 emekli maaşları ne zaman yatacak?

2024 yılında yapılan son zamlarda açıklandı. Emeklilere yapılan şaka zammı ortalığı karıştırdı. Asgari ücret 17 bin olurken kiralar artarken öte yandan en düşük emekli maaşı 10 bin oldu. En düşük kira ücretini bile karşılamayan bu zam sonrası da akıllara zamlar hangi günlerin yatırılacağı merak edildi.

SSK, BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri için ödeme işlemleri bu ayın 17’sinde başlarken Bağ-Kur’lular için ödemeler 25’i ve 28’i arasında hesaplara yatırılıyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ve emeklilere yüzde 5 ilave ek zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete kararının ardından zamlar geçerli olacak. 15 milyondan fazla emekli ise zamlı maaşların Ocak ayına yetişip yetişmeyeceği merak edilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindiren haber Kabine Toplantısı’nın ardından geldi. Normal şartlarda emekli maaşlarına %37.57 oranında zam yapılırken ilave artış ile birlikte zam oranı %42,6 ya yükseltildi.