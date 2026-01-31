SGK 4A maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşına yapılan artış sonrası oluşan 3 bin 199 TL’lik fark ödemeleri için SGK tarih verdi. SSK emeklilerinin merakla beklediği ödeme günleri netleşti.
SSK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli aylığına yapılan artış sonrası oluşan maaş farklarıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan beklenen açıklama geldi. TBMM’de kabul edilen düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye yükseltildi.
Ancak yasal düzenleme ocak ayı maaşlarına yetişmediği için 3 bin 199 TL’lik fark ödemesi oluştu.
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre:
SSK (4A) emeklilerinin maaş farkları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.
Ödemeler tek seferde ve eksiksiz olarak yapılacak.
Toplamda 11,4 milyar TL fark ödemesi gerçekleştirilecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NEREYE YATACAK?
Emekli maaş farkları için herhangi bir başvuru gerekmiyor.
Ödemeler:
Maaş alınan banka hesaplarına
PTT üzerinden maaş alanlar için PTT şubelerine
İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden görüntülenebilecek
şekilde yatırılacak.
3.199 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI NASIL SORGULANIR?
Emekliler fark ödemelerini şu yöntemlerle kontrol edebilir:
Banka mobil uygulaması
İnternet bankacılığı
Banka müşteri hizmetleri
PTT maaş sorgulama ekranı
Herhangi bir kuruma gitmeye gerek olmadan ödeme durumu görüntülenebilecek.
ŞUBAT AYINDA TÜM EMEKLİLER ZAMLI MAAŞ ALACAK
SGK takvimine göre:
4C (Memur) emeklileri: Ayın ilk 5 günü
4A (SSK) emeklileri: 17 – 26 Şubat arası
Bağ-Kur emeklileri: 25 – 28 Şubat arası
şubat ayı maaşlarını zamlı olarak alacak.
Memur emeklilerinin fark ödemeleri daha önce tamamlanırken, SSK emeklilerinin fark ödemeleri ise 4 Şubat itibarıylahesaplara yatmış olacak.