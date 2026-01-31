SGK 4A maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığına yapılan artış sonrası oluşan maaş farklarıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan beklenen açıklama geldi. TBMM’de kabul edilen düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye yükseltildi.

Ancak yasal düzenleme ocak ayı maaşlarına yetişmediği için 3 bin 199 TL’lik fark ödemesi oluştu.

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre:

SSK (4A) emeklilerinin maaş farkları 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

Ödemeler tek seferde ve eksiksiz olarak yapılacak.

Toplamda 11,4 milyar TL fark ödemesi gerçekleştirilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NEREYE YATACAK?

Emekli maaş farkları için herhangi bir başvuru gerekmiyor.

Ödemeler:

Maaş alınan banka hesaplarına

PTT üzerinden maaş alanlar için PTT şubelerine

İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden görüntülenebilecek

şekilde yatırılacak.

3.199 TL EMEKLİ MAAŞ FARKI NASIL SORGULANIR?

Emekliler fark ödemelerini şu yöntemlerle kontrol edebilir:

Banka mobil uygulaması

İnternet bankacılığı

Banka müşteri hizmetleri

PTT maaş sorgulama ekranı

Herhangi bir kuruma gitmeye gerek olmadan ödeme durumu görüntülenebilecek.

ŞUBAT AYINDA TÜM EMEKLİLER ZAMLI MAAŞ ALACAK

SGK takvimine göre:

4C (Memur) emeklileri: Ayın ilk 5 günü

4A (SSK) emeklileri: 17 – 26 Şubat arası

Bağ-Kur emeklileri: 25 – 28 Şubat arası

şubat ayı maaşlarını zamlı olarak alacak.

Memur emeklilerinin fark ödemeleri daha önce tamamlanırken, SSK emeklilerinin fark ödemeleri ise 4 Şubat itibarıylahesaplara yatmış olacak.