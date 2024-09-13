SSK ve BAĞ-KUR emeklileri dikkat: 2025'te emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları, açlık sınırının altında kaldığı için milyonlarca emekli geçim sıkıntısı yaşıyor. Temmuz ayında emeklilere ara zam yapılmazken, yalnızca en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi. Ancak bu artış, emekliler için yetersiz kaldı ve şimdiden 2025 Ocak ayında yapılacak zam oranları merak konusu oldu. Peki, 2025 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam gelebilir?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler, enflasyon oranına bağlı olarak zam alıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyon farkı nedeniyle emekliler için yüzde 5,79'luk bir zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın tahminine göre, 2024 yılı enflasyonu yüzde 38 olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 10,64 zam alacak. Enflasyon yüzde 42'ye ulaşırsa zam oranı yüzde 13,84 olacak. Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,5 olması öngörülüyor. Bu durumda 6 aylık zam oranı yüzde 13,44 olacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 20 ZAM GELEBİLİR

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Ocak ayında enflasyon oranı kesinleştikten sonra emeklilere ilave refah payı eklenmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranları eşitlenebilir ve refah payı ile birlikte emeklilerin maaş artış oranının yüzde 20'ye ulaşması bekleniyor.