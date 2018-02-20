ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan sözleşmede değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte ASELSAN'a 106.473.452,28 TL tutarında ilave sipariş verildi

ASELSAN'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan sözleşmede değişikliğe gidildi.



Bu kapsamda ASELSAN'a ilave sipariş verildi.



KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 20/02/2018 tarihinde imzalanan sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 106.473.452,28 TL tutarında ilave sipariş verilmiştir.



İşbu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır."



Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı yüzde 38, Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı yüzde 21 olarak belirtildi.



Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi ise 'Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir' ifadeleriyle açıklandı.



ulusal.com.tr