Starbucks’tan fiyat hamlesi: Türkiye’de zam, Çin’de büyük indirim

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, 3 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’deki ürünlerine ortalama yüzde 15 zam yaparken, Çin’de ise aynı dönemde büyük çaplı bir indirim kararı aldı. Şirketin iki pazarda izlediği zıt fiyat politikası, küresel tüketici stratejilerini ve bölgesel rekabet koşullarını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’DE FİLTRE KAHVE 130 TL’YE DAYANDI

Starbucks, Türkiye genelinde artan operasyonel maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki küresel artışı gerekçe göstererek ürün fiyatlarında dikkat çekici bir artışa gitti. Yapılan zammın ardından küçük boy (Tall) filtre kahve 110 TL’ye, orta boy (Grande) 120 TL’ye, büyük boy (Venti) ise 130 TL’ye yükseldi. Bu artış, sosyal medyada da tüketiciler tarafından geniş yankı buldu.

ÇİN PAZARINDA FİYAT DÜŞTÜ, YERLİ RAKİPLER BASKIYI ARTIRDI

Starbucks’ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin’de ise tablo tamamen tersine döndü. Çin genelinde 7 bin 865 mağazaya sahip olan şirket, yoğun rekabet koşulları nedeniyle fiyatları aşağı çekme kararı aldı.

Financial Times’ta yer alan habere göre Starbucks, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Çin’de ürün fiyatlarında ortalama 5 yuan (yaklaşık 27 TL) indirime gittiğini duyurdu. Bazı içeceklerdeki indirim miktarı 23 yuana (yaklaşık 125 TL) kadar ulaştı.

Bu kararın ardında, özellikle Şanghay gibi büyük şehirlerde hızla büyüyen yerli kahve zincirlerinin ciddi bir rekabet baskısı oluşturması etkili oldu. Örneğin, yerli rakiplerden Manner’da küçük boy bir Americano 15 yuan’a satılırken, Starbucks’ta bu fiyat 27 yuan seviyesindeydi.

Uzmanlara göre, Starbucks’ın bu zıt yönlü fiyat politikası, şirketin lokal pazar dinamiklerine göre esnek stratejiler geliştirdiğini gösteriyor. Türkiye’de artan döviz kuru, lojistik maliyetler ve enflasyon karşısında fiyat artışı kaçınılmaz hale gelirken; Çin gibi yüksek rekabetin yaşandığı pazarlarda ise fiyat indirimi müşteri kaybını önlemek adına kaçınılmaz oldu.