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Stok bedeli talep eden dağıtıcılara ceza

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından, bayilerden "ulusal stok bedeli" talep eden dağıtıcılara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Stok bedeli talep eden dağıtıcılara ceza

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından, bayilerden "ulusal stok bedeli" talep eden dağıtıcılara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, sendikaya bayiler tarafından yapılan başvurularda, bazı dağıtım şirketlerinin kestikleri faturalarda bayilerden "ulusal stok bedeli" adı altında bir bedel alındığının tespit edildiği belirtildi.

Dağıtım şirketleri tarafından kendilerine bu şekilde fatura kesilen bayilerin sendikayla irtibata geçmeleri halinde sendikanın konuyu yakından takip edeceği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sendikamız konuyu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) taşımıştır. Sendikamızın EPDK ile yaptığı görüşmeler sonucunda EPDK yetkilileri, ulusal stok tutma yükümlülüğünün tamamen dağıtıcılara ait olduğunu, bu nedenle bayilerden hiçbir şekilde 'ulusal stok bedeli' gibi adlar altında bir kesinti yapılamayacağını ve bu uygulamayı yapan dağıtım şirketlerine cezai işlem uygulanacağını kesin bir dille belirtti."


Kaynak: AA
Etiketler; #Ulusal stok bedeli #püis
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