Hazine ve Maliye Bakanlığı, soğan stokçularının peşine düştü. Ankara Polatlı civarında tespit edilen depoların dışında beş bölgede stok yapıldığı bilgisi var... Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili konuştu; "bütün depoları basacağız" dedi.

Stokçular köşeye sıkıştı. Bakanlık, soğanları depodan çıkarmayarak vatandaşa pahalıya satanlara karşı harekete geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuları uyardı.



Geçen yıl soğanda oluşan hastalığı fırsata çevirenler mallarını depodan çıkarmadı. Soğan önce 2.5 liradan 5 liraya çıktı. Ardından 10 liraya kadar yükseleceğine ilişkin tahminler geldi.



Hâl böyle olunca Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri harekete geçti.



Polatlı civarında 200 bin ton olduğu ifade edilen soğanın dışında, beş bölgede daha depolama olduğu belirtiliyor.



Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Amasya-Suluova-Corum-Yozgat-Eskişehir- Konya Ereğli, Koçhisar bölgelerini işaret etti, ciddi bir depolama olduğunu kaydetti.



İfade edilen yerlerle birlikte depolardaki soğan miktarının 1 milyon tonu bulabileceği belirtiliyor.



Eğer depolardaki ürünler hızlı bir şekilde piyasaya sürülürse, fiyatlarda ciddi bir düşüş meydana gelecek.



ulusal.com.tr

