Ticaret savaşının tırmanmasının uluslararası piyasalarda yarattığı sert hareketler ve yuandaki değer kaybı ile dolar/TL kuru, gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987'ye yükseldi. Şu sıralar 5,8035'ten işlem gören dolar/TL kuru, cuma gününü 5.7590'dan tamamlamıştı. Türk Lirası'nın Dolar karşısında birkaç dakika içerisinde 60 kuruş değer kaybedip yine sadece birkaç dakikada Asya piyasalarının açılışındaki seviyelerine gelmesi piyasa terminolojisinde 'Flash Crash' olarak adlandırılan fiyatlama hareketleriyle benzerlik gösteriyor. 'Flash Crash' ifadesi, bir varlığın fiyatlamasında dalgalanmanın çok kısa süre içerisinde hızla artması anlamına geliyor

Gece yarısı sonrası 6,31 seviyelerine kadar yükselen dolar, tekrar 5,82 seviyelerine düştü. Euro ise 6.47 seviyesinde bulundu.



Dolar/TL kuru, haftanın ilk saatlerine yükselişle girdi.



25 Ağustos Pazar'ı 26 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece dolar ve euro kurunda büyük bir artış yaşandı. 5.70-5.80 seviyelerinde seyreden dolar kuru bir anda 6.40 seviyelerini ulaştı.



Dolar saat 2:00'da 5.82 TL'den işlem gördü.



DOLARDA SON DURUM



İstanbul serbest piyasada dolar 5,8370 liradan, avro 6,5060 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 5,8350 liradan alınan dolar, 5,8370 liradan satılıyor.



6,5040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5060 lira olarak belirlendi.



Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7670 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3860 lira olmuştu.



STOP LOSS NEDİR



Stop emirleri açık bir pozisyona ilişkilendirilen bir limit emridir. Stop emirlerinin amacı, işlemlerin aleyhinize gittiği takdirde sizin belirlediğiniz bir fiyatta pozisyonun kapatılmasını sağlamaktır. Stop emirleri, piyasa fiyatı belirlediğiniz stop seviyesine geldiği zaman otomatik olarak uygulanır. Stop emrinizi iptal edebilir ya da değiştirebilirsiniz.



'FLASH CRASH' NEDİR?



Türk Lirası'nın Dolar karşısında birkaç dakika içerisinde 60 kuruş değer kaybedip yine sadece birkaç dakikada Asya piyasalarının açılışındaki seviyelerine gelmesi piyasa terminolojisinde 'Flash Crash' olarak adlandırılan fiyatlama hareketleriyle benzerlik gösteriyor.



'Flash Crash' ifadesi, bir varlığın fiyatlamasında dalgalanmanın çok kısa süre içerisinde hızla artması anlamına geliyor.



DOLAR/YUAN FIRLADI



Artan jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişelerindeki tırmanma ile dolar/yuan paritesi 7,1491 ile son 11 yılın en yüksek seviyesini görürken, pay piyasalarında sert düşüş yaşandı.



DOLAR/YEN ÇAKILDI



Dolar/yen paritesi ise Kasım 2016'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi



ulusal.com.tr