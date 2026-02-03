Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!

TAVAN ZAM ORANI YÜZDE 33,98 OLDU

Enflasyon verilerinin ardından yapılan hesaplamalarla, konut ve iş yeri kiralarına yapılabilecek zam oranı belirlendi. Buna göre, şubat ayında yenilenecek sözleşmelerde geçerli olacak tavan artış oranı, on iki aylık ortalamalar baz alınarak yüzde 33,98 olarak kayıtlara geçti.