Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Milyonlarca kiracıyı ve mülk sahibini yakından ilgilendiren veri açıklandı. Enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte şubat ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal kira artış sınırı netlik kazandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 dönemine ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı.
Açıklanan rapora göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,84 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti.
Bu verilerin ilan edilmesiyle birlikte, şubat ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için belirleyici olan artış oranı da kesinleşmiş oldu.
TAVAN ZAM ORANI YÜZDE 33,98 OLDU
Enflasyon verilerinin ardından yapılan hesaplamalarla, konut ve iş yeri kiralarına yapılabilecek zam oranı belirlendi. Buna göre, şubat ayında yenilenecek sözleşmelerde geçerli olacak tavan artış oranı, on iki aylık ortalamalar baz alınarak yüzde 33,98 olarak kayıtlara geçti.
Belirlenen yüzde 33,98'lik oran üzerinden yapılan örnek hesaplama, kiracıların cebinden çıkacak yeni rakamları da ortaya koydu. Mevcut kirası 40.000 TL olan bir konut için şubat ayı zam tablosu şu şekilde oluştu:
Mevcut Konut Kirası: 40.000 TL
Kira Artış Oranı: Yüzde 33,98
Şubat 2026 Kira Artış Tutarı: 13.592 TL
Zamlı Yeni Kira Tutarı: 53.592 TL