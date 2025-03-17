Şubat ayında bütçe alarm verdi: Açık 310 milyar TL'yi aştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Haber Global'e göre, bütçe giderleri 1 trilyon 33,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise 723,4 milyar TL olarak kaydedildi. Böylece, aylık bütçe açığı 310,1 milyar TL'ye yükseldi.

Faiz dışı bütçe giderleri 893,8 milyar TL, faiz dışı açık ise 170,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Uzmanlar, özellikle faiz dışı açığın büyüklüğüne dikkat çekerek, kamu harcamalarındaki artışın bütçe dengesine etkisini değerlendiriyor.

Bütçedeki olumsuz tablo yılın ilk iki ayında da devam etti. Ocak-Şubat döneminde bütçe giderleri toplam 2 trilyon 89,9 milyar TL'ye ulaşırken, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 640,5 milyar TL olarak kaydedildi. Böylece, yılın ilk iki ayında toplam bütçe açığı 449,4 milyar TL'ye çıktı.

Öte yandan, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 787,2 milyar TL, faiz dışı açık ise 146,6 milyar TL olarak hesaplandı.