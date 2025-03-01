Şubat enflasyonu belli oldu: Perakende fiyatlar yavaşladı, sağlık harcamaları düştü

Ocak ayında perakende fiyatlarda yüzde 5,16’lık bir artış yaşanırken, Şubat’ta bu oran yavaşladı. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise Ocak ayında yüzde 2,83 artarken, Şubat’ta yüzde 2,33 seviyesinde kaldı.

Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 45,35 arttı

İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,35 oranında yükseldi.

Aylık bazda en fazla artış, yüzde 4,14 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 4,09 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,93 ile konut harcamaları ve yüzde 3,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Diğer gruplarda ise artış oranları şöyle gerçekleşti:

Ev eşyası: %2,30

Eğitim: %1,98

Eğlence ve kültür: %1,48

Ulaştırma: %1,40

Alkollü içecekler ve tütün: %0,25

Giyim ve ayakkabı: %0,14

Sağlık harcamaları ise yüzde 0,95 oranında gerileyerek, Şubat ayının tek azalış gösteren harcama grubu oldu.

Toptan fiyatlar Şubat’ta yüzde 2,33 arttı

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan İTO Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, Ocak ayında yüzde 2,83 artış gösterirken, Şubat ayında bu oran yüzde 2,33 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda değişim oranı yüzde 35,10 olurken, yıllık ortalama artış oranı yüzde 48,61 olarak hesaplandı.

Şubat ayında toptan fiyatlar en fazla kimyevi maddeler grubunda yükseldi. Aylık bazda değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:

Kimyevi maddeler: %8,91

Gıda maddeleri: %3,37

İnşaat malzemeleri: %2,29

Madenler: %1,77

İşlenmemiş maddeler: %1,11

Yakacak ve enerji: %0,57

Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi.

Yıllık ortalamada en fazla artış inşaat malzemelerinde

Yıllık ortalama bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 95,42 ile inşaat malzemeleri grubunda yaşandı. Onu yüzde 71,77 ile mensucat, yüzde 49,29 ile kimyevi maddeler izledi.

Diğer gruplardaki yıllık ortalama artış oranları ise şöyle sıralandı:

Gıda maddeleri: %46,39

Yakacak ve enerji: %39,52

İşlenmemiş maddeler: %36,80

Madenler: %31,60

Şubat ayında perakende fiyat artışlarının hız kesmesi dikkat çekerken, özellikle çeşitli mal ve hizmetler, lokanta ve oteller ile konut harcamaları fiyat artışlarını yukarı çeken temel gruplar oldu. Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddelerdeki yüksek artış öne çıktı.