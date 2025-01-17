Şubatta elektrik faturasını görünce şok olmayın: Yeni dönem başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı karara göre, yıllık tüketimi belirli sınırların üzerinde olan abonelere sübvansiyon sağlanmayacak.

Devlet Desteği Kapsamı Değişti

Türkiye’de devlet, elektrik faturalarına %60 oranında destek sağlıyordu. Örneğin:

200 kWh elektrik tüketimi için 415 TL’lik bir fatura oluşuyor ve bunun 249 TL’si devlet tarafından karşılanıyordu.

Yüksek tüketim örneğinde ise 5.000 TL’lik bir faturanın 3.000 TL’si devlet desteğiyle ödeniyordu.

Ancak yeni düzenleme ile yüksek tüketimli aboneler artık bu destekten yararlanamayacak.

Hangi Aboneler Etkilenecek?

Meskenler: Yıllık tüketimi 5.000 kWh’yi aşan aboneler destekten yararlanamayacak.

Sanayi ve Hizmet Sektörü: Bu gruplar için destek limiti yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi.

Türkiye’de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunurken, sübvansiyon desteğinin kaldırılmasından etkilenecek mesken abonesi sayısının 1,2 milyon, ticarethaneler dahil edildiğinde ise toplamda 2 milyon kişiyi bulacağı tahmin ediliyor.

Faturalar Ne Kadar Artacak?

EPDK’nın bu düzenlemesi nedeniyle faturaların ciddi oranda artması bekleniyor:

Örneğin: Aylık 471 kWh tüketim yapan bir meskende 1.050 TL olan fatura, gerçek maliyet yansıtıldığında yaklaşık 2.000 TL olacak.

Ortalama tüketimle gelen 1.000 TL’lik bir fatura, desteğin kalkmasıyla 2 katına çıkabilir.

Vatandaşlar Ne Yapabilir?

Bu değişiklik, enerji tasarrufu konusunun önemini artırıyor. Abonelerin tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve enerji tasarrufuna yönelik önlemler alması gerekiyor. Şubat ayında gelecek elektrik faturaları birçok kişi için sürpriz olmaktan öteye geçebilir.