Sürücüler depoyu doldurmadan önce dikkate alın! 26 Temmuz 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar, global piyasalardaki gelişmeler ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası vatandaşlar; "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.
İşte 26 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 67.05 TL
Motorin litre fiyatı: 78.52 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 66.90 TL
Motorin litre fiyatı: 78.37 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 68.01 TL
Motorin litre fiyatı: 79.63 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 68.29 TL
Motorin litre fiyatı: 79.90 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL