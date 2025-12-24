Sürücüler dikkat! 24 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik pompa fiyatlarını etkilemeye devam ederken, araç sahiplerinin gözü tabelalara çevrildi. İşte il il benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum.

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, istasyonlardaki tabela fiyatlarını şekillendiriyor.

VATANDAŞIN GÖZÜ TABELADA

Ekonomik göstergelerdeki bu hareketlilik, araç sahiplerini günlük yakıt maliyetlerini yakından takip etmeye yöneltti. Vatandaşlar sıklıkla “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 51.82 TL

Motorin litre fiyatı: 53.22 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.65 TL

Motorin litre fiyatı: 53.05 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.68 TL

Motorin litre fiyatı: 54.24 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 54.58 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

akaryakıt fiyatları