Sürücüler dikkat! 8 Aralık’ta akaryakıt fiyatları ne oldu?
Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÖTV artışlarının etkisiyle hareketlenen akaryakıt piyasasında vatandaşlar 8 Aralık 2025’e ait güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırıyor. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Brent petroldeki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve peş peşe yapılan vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarının yönünü doğrudan belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarında etkisini sürdürürken kullanıcılar da yakıt maliyetlerini anlık olarak kontrol etmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yöneliyor.
İşte 8 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL