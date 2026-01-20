Sürücüler dikkat: Akaryakıta zam kapıda! İşte 20 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

Bu gelişmeler, araç sahiplerini maliyet hesabı yapmaya zorluyor. Vatandaşlar günlük olarak "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" ve "Bugün benzin ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.