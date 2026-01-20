Sürücüler dikkat: Akaryakıta zam kapıda! İşte 20 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştiriyor. İşte 20 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmayı sürdürüyor. Peş peşe gelen ÖTV zamları ve piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar sık sık güncelleniyor.

Bu gelişmeler, araç sahiplerini maliyet hesabı yapmaya zorluyor. Vatandaşlar günlük olarak "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" ve "Bugün benzin ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubunda fiyat artışı planlanıyor. Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.

İşte güncel fiyatlar:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

