Sürücüler dikkat! Akaryakıtta son durum ne? İşte 6 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
Motorin ve benzin fiyatlarındaki sürekli değişim, araç sahiplerinin gözünü bir kez daha tabelalara çevirirken, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatlarında 6 Aralık 2025 Cumartesi günü herhangi bir indirim veya zam olup olmadığı merak konusu oldu.
Son dönemde özellikle motorin fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekmişti. Motorine uygulanan son zam sonrası mazotun litre fiyatı hem İzmir'de hem de Ankara'da 60 TL sınırını aşmıştı. Ancak, bu zammın hemen ardından gelen 2,44 TL'lik indirim, fiyat tabelalarına yansımış ve motorinin litre fiyatının yeniden 60 TL'nin altına inmesini sağlamıştı.
Vatandaşlar, 6 Aralık 2025 Cumartesi itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında yeni bir indirim veya zam olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulama yapıyor.
İşte 6 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL (AVRUPA)
V/Max Kurşunsuz 95
54.40 TL/LT
V/Max Diesel
55.08 TL/LT
Gazyağı
46.55 TL/LT
Kalorifer Yakıtı
35.20 TL/KG
Fuel Oil
28.41 TL/KG
PO/gaz Otogaz
28.51 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)
V/Max Kurşunsuz 95
54.25 TL/LT
V/Max Diesel
54.93 TL/LT
Gazyağı
46.54 TL/LT
Kalorifer Yakıtı
35.19 TL/KG
Fuel Oil
28.40 TL/KG
PO/gaz Otogaz
27.88 TL/LT
ANKARA
V/Max Kurşunsuz 95
55.26 TL/LT
V/Max Diesel
56.11 TL/LT
Gazyağı
45.18 TL/LT
Kalorifer Yakıtı
35.95 TL/KG
Fuel Oil
29.16 TL/KG
PO/gaz Otogaz
28.40 TL/LT
İZMİR
V/Max Kurşunsuz 95
55.60 TL/LT
V/Max Diesel
56.45 TL/LT
Gazyağı
46.77 TL/LT
Kalorifer Yakıtı
35.15 TL/KG
Fuel Oil
28.35 TL/KG
PO/gaz Otogaz
28.33 TL/LT