Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda
Küresel petrol piyasalarında ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla yükselen brent petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına yeni bir zam dalgası olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin (dizel) litre satış fiyatına 2,92 TL zam yapılması bekleniyor.
ZAMMIN ARDINDAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
2,92 TL'lik artışın ardından büyükşehirlerde ve doğu illerinde motorinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:
İstanbul: ~82,65 TL
Ankara: ~83,75 TL
İzmir: ~84,04 TL
Doğu İlleri: ~85,50 TL
ZAM ÖNCESİ İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 AĞUSTOS 2026)
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG (Otogaz): 33,19 TL
Ankara
Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG (Otogaz): 33,89 TL
İzmir
Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL