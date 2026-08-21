Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda

Küresel petrol piyasalarında ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla yükselen brent petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına yeni bir zam dalgası olarak yansıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda - Resim: 1

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin (dizel) litre satış fiyatına 2,92 TL zam yapılması bekleniyor.

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Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda - Resim: 2

ZAMMIN ARDINDAN MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

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Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda - Resim: 3

2,92 TL'lik artışın ardından büyükşehirlerde ve doğu illerinde motorinin litre fiyatının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:

İstanbul: ~82,65 TL
Ankara: ~83,75 TL
İzmir: ~84,04 TL
Doğu İlleri: ~85,50 TL

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Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda - Resim: 4

ZAM ÖNCESİ İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 AĞUSTOS 2026)

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Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda - Resim: 5

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL

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Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda - Resim: 6

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG (Otogaz): 33,19 TL

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Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda - Resim: 7

Ankara

Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG (Otogaz): 33,89 TL

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Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda - Resim: 8

İzmir

Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL

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Benzin zam akaryakıt