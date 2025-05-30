Sürücüler dikkat: Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?
Akaryakıt fiyatlarında haftanın son iş gününde değişim yaşanmadı. 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla Türkiye’nin üç büyük ilinde benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı. Küresel petrol piyasalarında dalgalanma sürerken, iç piyasada pompa fiyatları bu hafta genel olarak istikrarlı...
Son dönemde döviz kurundaki sınırlı hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim yansımadı.
Akaryakıt kullanıcıları ise hafta sonuna girerken güncel fiyatları yakından takip ediyor.
İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin: 46,83 TL
Motorin: 46,10 TL
LPG: 26,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası fiyatları:
Benzin: 46,69 TL
Motorin: 45,99 TL
LPG: 25,59 TL
Başkent Ankara’daki fiyatlar:
Benzin: 47,48 TL
Motorin: 46,94 TL
LPG: 26,09 TL
İzmir’de pompa fiyatları:
Benzin: 47,82 TL
Motorin: 47,27 TL
LPG: 26,04 TL
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı’na (GRF) göre belirleniyor. Bu fiyat; Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. EPDK’nın belirlediği sistem kapsamında dağıtım şirketleri ve bayi marjları da eklendikten sonra nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.