Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ardı ardına gelen vergi düzenlemeleri, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Araç sahipleri ve lojistik sektörü temsilcileri, her sabah olduğu gibi bugün de "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde üç büyük ilde geçerli olan güncel pompa fiyatları netleşti.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
24 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt satış istasyonlarında tabelalara yansıyan rakamlar şu şekildedir:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin Litre Fiyatı: 62.22 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 64.50 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin Litre Fiyatı: 62.05 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 64.33 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.39 TL
ANKARA
Benzin Litre Fiyatı: 63.18 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 65.59 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.97 TL
İZMİR
Benzin Litre Fiyatı: 63.45 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 65.86 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.79 TL