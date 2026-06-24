Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ardı ardına gelen vergi düzenlemeleri, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Araç sahipleri ve lojistik sektörü temsilcileri, her sabah olduğu gibi bugün de "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde üç büyük ilde geçerli olan güncel pompa fiyatları netleşti.

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Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

24 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt satış istasyonlarında tabelalara yansıyan rakamlar şu şekildedir:

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Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin Litre Fiyatı: 62.22 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 64.50 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.99 TL

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Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin Litre Fiyatı: 62.05 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 64.33 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.39 TL

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Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

ANKARA

Benzin Litre Fiyatı: 63.18 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 65.59 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.97 TL

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Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İZMİR

Benzin Litre Fiyatı: 63.45 TL
Motorin (Mazot) Litre Fiyatı: 65.86 TL
LPG (Otogaz) Litre Fiyatı: 31.79 TL

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Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8
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