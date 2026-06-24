Sürücüler istasyonlara akın ediyor! 24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri ve lojistik sektörü temsilcileri, her sabah olduğu gibi bugün de "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde üç büyük ilde geçerli olan güncel pompa fiyatları netleşti.