Sürücüler istasyonlara koşuyor! 11 Haziran bugün benzin, motorin Ve LPG Litre fiyatları kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt pompa fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Brent petrol fiyatlarındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt pompa fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Günlük araç kullanım maliyetlerini hesaplamak ve bütçelerini planlamak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.
11 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul (Avrupa ve Anadolu yakaları), Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin (motorin) ve LPG litre satış fiyatları serbest piyasada şu şekilde şekillendi:
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.03 TL
Motorin litre fiyatı: 66.41 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.25 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin litre fiyatı: 67.51 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.27 TL
Motorin litre fiyatı: 67.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL