Sürücüler istasyonlara koşuyor! 11 Haziran bugün benzin, motorin Ve LPG Litre fiyatları kaç TL oldu?

11 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehri olan İstanbul (Avrupa ve Anadolu yakaları), Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin (motorin) ve LPG litre satış fiyatları serbest piyasada şu şekilde şekillendi: