Sürücüler kontrol etmeden yola çıkmasın! 23 Temmuz Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Yaşanan son gelişmelerin ardından akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yansıtıldı. Gelen son zammın ardından benzin fiyatı bazı illerde 70 TL sınırına yaklaştı.
Gece yarısı pompaya yansıyan zammın ardından araç sahipleri ve vatandaşlar; "Bugün benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı.
İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 67,00 TL
Motorin litre fiyatı: 74,28 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 66,85 TL
Motorin litre fiyatı: 74,13 TL
LPG litre fiyatı: 30,59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 67,97 TL
Motorin litre fiyatı: 75,40 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 68,25 TL
Motorin litre fiyatı: 75,67 TL
LPG litre fiyatı: 30,99 TL