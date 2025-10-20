Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve petrol piyasasındaki hareketliliğe rağmen akaryakıt fiyatlarında bugün değişiklik yaşanmadı. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.
Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Aynı zamanda vergilere yapılan düzenlemeler de pompaya yansıyan rakamların değişmesine neden oluyor.
Ancak 20 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL