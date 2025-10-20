Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve petrol piyasasındaki hareketliliğe rağmen akaryakıt fiyatlarında bugün değişiklik yaşanmadı. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Aynı zamanda vergilere yapılan düzenlemeler de pompaya yansıyan rakamların değişmesine neden oluyor.

1 7
Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Ancak 20 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

2 7
Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL

4 7
Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL

5 7
Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara:

Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL

6 7
Sürücüler nefesini tuttu! Akaryakıt fiyatları değişecek mi? İşte 20 Ekim güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir:

Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL

7 7
akaryakıt fiyatları