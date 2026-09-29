Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor.
29 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla sürücüler ve araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını yakından takip ederken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları 80 TL'nin üzerindeki yüksek seyrini sürdürüyor.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
29 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt listesi şu şekildedir:
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin litre fiyatı: 80,40 TL
Motorin litre fiyatı: 93,50 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin litre fiyatı: 80,30 TL
Motorin litre fiyatı: 93,30 TL
LPG litre fiyatı: 34,40 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 81,40 TL
Motorin litre fiyatı: 94,60 TL
LPG litre fiyatı: 35,09 TL
İzmir:
Benzin litre fiyatı: 81,70 TL
Motorin litre fiyatı: 94,90 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt pompa satış fiyatları serbest piyasa koşullarına ve uluslararası kriterlere göre hesaplanmaktadır:
Akdeniz piyasasında günlük olarak yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru baz alınarak gümrüksüz rafineri fiyatına ulaşılır.
Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ilave edilir.
Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) ve dağıtım firmalarının payları dahil edilerek nihai satış fiyatı belirlenir.