Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 1

29 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla sürücüler ve araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını yakından takip ederken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları 80 TL'nin üzerindeki yüksek seyrini sürdürüyor.

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 2

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 3

29 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt listesi şu şekildedir:

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 4

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin litre fiyatı: 80,40 TL
Motorin litre fiyatı: 93,50 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 5

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin litre fiyatı: 80,30 TL
Motorin litre fiyatı: 93,30 TL
LPG litre fiyatı: 34,40 TL

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 6

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 81,40 TL
Motorin litre fiyatı: 94,60 TL
LPG litre fiyatı: 35,09 TL

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 7

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 81,70 TL
Motorin litre fiyatı: 94,90 TL
LPG litre fiyatı: 34,99 TL

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 8

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt pompa satış fiyatları serbest piyasa koşullarına ve uluslararası kriterlere göre hesaplanmaktadır:

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 9

Akdeniz piyasasında günlük olarak yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru baz alınarak gümrüksüz rafineri fiyatına ulaşılır.
Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ilave edilir.

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Sürücüler şok olacak! 29 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti - Resim: 10

Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) ve dağıtım firmalarının payları dahil edilerek nihai satış fiyatı belirlenir.

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